2017-02-21, 09:37

Обезглавлены: Президент отправил в отставку глав одесских районов

В Одесской области продолжается замена кадров в руководстве.



Так, Президент Украины Петр Порошенко уволил глав двух райадминистраций в Одесской области. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, президент принял отставку председателя Ренийской РГА Сергея Билюка, а также уволил председателя Подольской РГА Эдуарда Доценко, который сам подал заявление.



В Одесской области минус еще пять реформаторов

Команда одесских реформаторов: вместе пришли, вместе уходим!

Напомним, 3 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжения об увольнении глав пяти райгосадминистраций в Одесской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

Так, указом президента были уволены глава Измаильского района Валентина Стойкова, Ширяевского — Тарас Бойко, Лиманского — Дмитрий Наталуха, Окнянского — Владимир Гавриш и Захаровского — Дмитрий Франчук.