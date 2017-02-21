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2017-02-21, 09:37
Обезглавлены: Президент отправил в отставку глав одесских районов
В Одесской области продолжается замена кадров в руководстве.
Так, президент принял отставку председателя Ренийской РГА Сергея Билюка, а также уволил председателя Подольской РГА Эдуарда Доценко, который сам подал заявление.
Напомним, 3 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжения об увольнении глав пяти райгосадминистраций в Одесской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
Так, указом президента были уволены глава Измаильского района Валентина Стойкова, Ширяевского — Тарас Бойко, Лиманского — Дмитрий Наталуха, Окнянского — Владимир Гавриш и Захаровского — Дмитрий Франчук.
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