2017-01-18, 11:32

Облсовет устанавливает историческую ценность находки (ФОТО)

Глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский всерьез озаботился событием, случившимся во Дворце студентов на Маразлиевской.



На стенах холла здания - памятника архитектуры «Крестьянский банк», расположенного по улице Маразлиевская, который в 1914 году создал архитектор Юрий Дмитренко, начал разрушаться слой краски, под которым были обнаружены фрески, закрашенные в советское время.

Теперь экспертами планируется провести стилистическую и технико-технологическую экспертизы и установить год выполнения фрески и имя автора.

«Областным советом будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты по данному вопросу, что установят культурную и историческую ценность работ. Также в Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА будет направлено соответствующее письмо для привлечения профильного специалиста и установления ценности художественного произведения », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Сейчас данный вопрос находится на контроле Одесского областного совета.











