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2017-01-18, 11:32
Облсовет устанавливает историческую ценность находки (ФОТО)
Глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский всерьез озаботился событием, случившимся во Дворце студентов на Маразлиевской.
Теперь экспертами планируется провести стилистическую и технико-технологическую экспертизы и установить год выполнения фрески и имя автора.
«Областным советом будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты по данному вопросу, что установят культурную и историческую ценность работ. Также в Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА будет направлено соответствующее письмо для привлечения профильного специалиста и установления ценности художественного произведения », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
Сейчас данный вопрос находится на контроле Одесского областного совета.
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