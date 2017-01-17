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2017-01-17, 11:42
Очередная угроза одесскому французу: Лакарена обстреляли
На своей странице в фэйсбуке французский винодел Христоф Лакарен, виноградники которого располагаются в Шабо Одесской области, рассказал подробности обстрела территории его двора.
«Сначала воровали столбики, потом выкорчевали 11 Га виноградников, теперь сосед одного из наших »проблемных« пайщиков Мунтяна Дмитрий Бабиенко стреляет из ружья в нашу собаку Беатрису, которая находилась на нашем огороженном сеткой дворе, ранив ее в голову и морду. Как всегда, полиция выехала и зарегистрировала...», - заявил Лакарен.
Винодел вызвал полицию, которая зарегистрировала преступление.
Напомним,недавно,после того как строительный бульдозер разворотил часть виноградников пока Лакарена не было дома, француз-винодел из Шабо сначала побывал на встрече с министром агрополитики Тарасом Кутовым, по поручению премьера Владимира Гройсмана, а затем поведать о своей беде заехал и к Саакашвили.
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