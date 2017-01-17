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﻿2017-01-17, 11:42
Очередная угроза одесскому французу: Лакарена обстреляли

На своей странице в фэйсбуке французский винодел Христоф Лакарен, виноградники которого располагаются в Шабо Одесской области, рассказал подробности обстрела территории его двора.

«Сначала воровали столбики, потом выкорчевали 11 Га виноградников, теперь сосед одного из наших »проблемных« пайщиков Мунтяна Дмитрий Бабиенко стреляет из ружья в нашу собаку Беатрису, которая находилась на нашем огороженном сеткой дворе, ранив ее в голову и морду. Как всегда, полиция выехала и зарегистрировала...», - заявил Лакарен.

Винодел вызвал полицию, которая зарегистрировала преступление.

К.Лакарен призвал премьер-министра Владимира Гройсмана защитить его семью.«Господин Премьер-министр,31 октября 2016 года в телепрограмме журналисту Каролин де Камаре Вы лично гарантировали безопасность французским инвесторам в Украине. Я прошу Вас защитить мою семью от этих варваров!», - обратился Лакарен.


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Напомним,недавно,после того как строительный бульдозер разворотил часть виноградников пока Лакарена не было дома, француз-винодел из Шабо сначала побывал на встрече с министром агрополитики Тарасом Кутовым, по поручению премьера Владимира Гройсмана, а затем поведать о своей беде заехал и к Саакашвили.

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