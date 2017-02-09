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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-09, 14:30
Одесса - снова в топе!

Как бы ни было трудно, каждый из нас готов отказаться от многого  но только не от хорошего отдыха – комфортного, познавательного, оздоровительного, с морем и солнцем в придачу.

Так считают и иностранцы. Добавим, что в Одессе есть все для привлечения туристов: Черное море, песчаные пляжи, шумная ночная жизнь, масса культурных достопримечательностей.  А еще Одесса – это главная торговая Мекка Украины, так что шоппинг здесь – не хуже европейского.

 

В результате, Одесса вошла в тройку городов лидеров по привлекательности для туристов, разделив рейтинг посещаемости с Киевом и Львовом.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, после аннексии Крыма и начала АТО, поток зарубежных туристов существенно уменьшился, поскольку значительную его часть ранее составляли жители Российской Федерации.В 2015 году в Украину въехали 12,9 млн. иностранцев, тогда как в 2013-м – 25,7 млн.

По данным Одесской областной государственной администрации, количество зарубежных гостей, въехавших в регион в 2015 году, составило 2 млн. 186,6 тыс. За первые девять месяцев 2016-го – 1 млн. 781,5 тыс.




Добавим, что в Одессе есть все для привлечения туристов: Черное море, песчаные пляжи, шумная ночная жизнь, масса культурных достопримечательностей.  А еще Одесса – это главная торговая Мекка Украины, так что шоппинг здесь – не хуже европейского.

 


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