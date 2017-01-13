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﻿2017-01-13, 14:28
Одесса: дипломатическим отношениям с Китаем - 25 лет

Председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в праздничном мероприятии по случаю 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой.

В начале января 1992 года было подписано совместное коммюнике между странами.

По словам Генерального консула КНР в Одессе госпожа Чжао Сянжун, в течение 25 лет после установления дипломатических отношений Китая и Украины отношения двух стран все время сохраняют динамику здорового и стабильного развития и достигли больших успехов. Дружеские отношения двух стран в различных областях продолжают углубляться, что значительно стимулирует совместное развитие и процветание, принося практическую пользу.

«Дружба двух народов непрерывно углубляется. В истории развития отношений двух стран в течение двадцати пяти лет благодаря совместным усилиям, двусторонние отношения и сотрудничество в различных областях Одесской области и КНР достигли большого прогресса и вышли на более высокий уровень», - отметил в приветственной речи Анатолий Урбанский.

 



 


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