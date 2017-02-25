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St.Diamond

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﻿2017-02-25, 15:45
Одесса: дождь блинам не помеха!

Масленица - это старинный праздник проводов зимы в преддверии наступления тепла. Это народные гуляния, сопровождающиеся веселыми представлениями и поеданием блинов.

Сегодня дождь со снегом, начавшиеся с утра, не испугали горожан, людей пришло много.

В программе были фуд-корт с традиционными масленичными блюдами;мастер-классы по блинному искусству созданию кукол-мотанок для детей из детских домов, интернатов и  желающих обучиться данному мастерству;народные песни в исполнении хоровых коллективов, фольклорных ансамблей.

Горожанам предлагали разнообразные блины и начинки к ним. Некоторые испекли зеленые и оранжевые налистники. 

Фестиваль продлится до 27 февраля. В воскресенье, по традиции, будет сожжено чучело Масленицы.

На масленицу в Одессе испекли разноцветные блины (ФОТО) 

 


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