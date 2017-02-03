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2017-02-03, 18:20
Одесса: гигантская очередь к святыне и расписание богослужений (ВИДЕО)
В пятницу на Соборной площади по нескольку часов прихожане стоят в очереди, чтобы поклониться святыне.
Напомним, в четверг в Одессу доставили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона. Православные верят: если попросить святого, который при жизни был врачом и погиб в гонениях за истинную веру, — исцеление обязательно придет.
Ближайшее расписание богослужений во время пребывания мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе:
4 февраля
8:00 — начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский.
17:00 — начало всенощного бдения, которое возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.
5 февраля
9:00 — начало Божественной литургии, которую возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.
6 февраля
8:00 — начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии.
10:30 — отбытие мощей с делегацией монастыря святого Павла (Святая Гора Афон) из Одессы.
Во время пребывания великой христианской святыни в Спасо-Преображенском кафедральном соборе клирики Одесской епархии будут совершать ежечасно акафисты и молебны перед ковчегом с мощами святого великомученика Пантелеимона.
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