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﻿2017-02-03, 18:20
Одесса: гигантская очередь к святыне и расписание богослужений (ВИДЕО)

В пятницу на Соборной площади по нескольку часов прихожане стоят в очереди, чтобы поклониться святыне.

От остановки трамвая на Преображенской и до дверей Спасо-Преображенского кафедрального собора - огромная опоясывающая вереница.

Напомним, в четверг в Одессу доставили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона. Православные верят: если попросить святого, который при жизни был врачом и погиб в гонениях за истинную веру, — исцеление обязательно придет.

В Одессу доставили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона 

В Одессе изменен маршрут в связи с прибытием святыни

Ближайшее расписание богослужений во время пребывания мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе:

4 февраля

8:00 — начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский.

17:00 — начало всенощного бдения, которое возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

5 февраля

9:00 — начало Божественной литургии, которую возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

6 февраля

8:00 — начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии.

10:30 — отбытие мощей с делегацией монастыря святого Павла (Святая Гора Афон) из Одессы.

Во время пребывания великой христианской святыни в Спасо-Преображенском кафедральном соборе клирики Одесской епархии будут совершать ежечасно акафисты и молебны перед ковчегом с мощами святого великомученика Пантелеимона.

Видео ivasi.news 


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