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2016-12-21, 11:16
Одесса: Глеб Милютин участвовал в круглом столе с представителями Генерального консульства КНР
В мероприятии также участвовали прокурор Одесской области Олег Жученко, исполняющий обязанности Генерального консула Китайской народной республики в г. Одесса Го Хунлян, представители Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области и Одесской таможни ГФС.
Участники обсудили актуальные вопросы осуществления гражданами Китайской народной республики предпринимательской деятельности на территории Одесской области.
По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, в работе с плательщиками налогов фискальная служба региона настроена на сотрудничество. Особое внимание отводится консультационной поддержке граждан Китайской народной республики по вопросам взятия на учет в органах фискальной службы и уплаты налогов в бюджеты всех уровней.
«Задачами фискальной службы, в первую очередь, является разъяснение, налогоплательщикам норм действующего законодательства, предупреждая, тем самым, применение штрафных санкций в будущем», - подчеркнул Глеб Милютин.
По результатам встречи участники договорились предоставить консульству информацию по актуальным вопросам, на которые граждане Китайской народной республики должны обращать внимание при пребывании на территории области и осуществлении предпринимательской деятельности.
В свою очередь консульством будет проводиться дальнейшая работа по сбору вопросов, которые нуждаются в детальном разъяснении со стороны правоохранительных органов.
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