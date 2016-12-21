2016-12-21, 11:16

Одесса: Глеб Милютин участвовал в круглом столе с представителями Генерального консульства КНР

В мероприятии также участвовали прокурор Одесской области Олег Жученко, исполняющий обязанности Генерального консула Китайской народной республики в г. Одесса Го Хунлян, представители Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области и Одесской таможни ГФС.

Участники обсудили актуальные вопросы осуществления гражданами Китайской народной республики предпринимательской деятельности на территории Одесской области.

По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, в работе с плательщиками налогов фискальная служба региона настроена на сотрудничество. Особое внимание отводится консультационной поддержке граждан Китайской народной республики по вопросам взятия на учет в органах фискальной службы и уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

«Задачами фискальной службы, в первую очередь, является разъяснение, налогоплательщикам норм действующего законодательства, предупреждая, тем самым, применение штрафных санкций в будущем», - подчеркнул Глеб Милютин.

По результатам встречи участники договорились предоставить консульству информацию по актуальным вопросам, на которые граждане Китайской народной республики должны обращать внимание при пребывании на территории области и осуществлении предпринимательской деятельности.

В свою очередь консульством будет проводиться дальнейшая работа по сбору вопросов, которые нуждаются в детальном разъяснении со стороны правоохранительных органов.