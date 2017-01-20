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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-20, 12:38
Одесса: изъяты табачные изделия на сумму свыше 373 тысячи гривен

Табачные изделия производства Российской Федерации, без марок акцизного налога, выявлены во время осмотра транспортного средства  на трассе Подольск - Балта. 

Осмотр проводился сотрудниками налоговой милиции совместно с пограничниками в рамках расследования криминального производства по признакам ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В общем, с незаконного обращения  выявлено и изъято 12 440 пачек табачных изделий на общую сумму 373 200 гривен. 

 В случае попадания изъятых товарно-материальных ценностей на внутренний рынок Украины, убытки в виде недопоступления в Государственный бюджет акцизного налога составили бы свыше 186 000 гривен.


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