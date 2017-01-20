

﻿ 2017-01-20, 12:38 Одесса: изъяты табачные изделия на сумму свыше 373 тысячи гривен Табачные изделия производства Российской Федерации, без марок акцизного налога, выявлены во время осмотра транспортного средства на трассе Подольск - Балта. Осмотр проводился сотрудниками налоговой милиции совместно с пограничниками в рамках расследования криминального производства по признакам ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. В общем, с незаконного обращения выявлено и изъято 12 440 пачек табачных изделий на общую сумму 373 200 гривен. В случае попадания изъятых товарно-материальных ценностей на внутренний рынок Украины, убытки в виде недопоступления в Государственный бюджет акцизного налога составили бы свыше 186 000 гривен.

