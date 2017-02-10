2017-02-10, 16:27

Одесса: контролирующие органы предупреждали нарушения по зарплате

В Одессе представители фискальной службы,Пенсионного фонда и Гоструда провели пресс-конференцию, темой которой стал вопрос предупреждения нарушений законодательства при выплате заработной платы, в том числе, соблюдение работодателями размера минимальной заработной платы.

По словам и.о. заместителя начальника Главного управления ГФС в Одесской области Владимира Попова, увеличение с 1 января 2017 года минимального размера заработной платы (3200 грн.), позволит, во-первых, повысить благосостояние граждан, во-вторых, вывести из тени «серые» заработные платы, обеспечив при этом дополнительные поступления налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Основной задачей фискальной службы в этом направлении является предупреждение возможных нарушений конституционного права граждан на труд и его достойную оплату.

Так, по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, органами исполнительной власти и местного самоуправления проводится широкомасштабная разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства при выплате заработной платы.

Как сказала начальник управления по вопросам работы Главного управления Гоструда в Одесской области Наталья Козырева, 6 декабря 2016 года Законом Украины № 1774-ХІІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Кодекс законов о труде и Закон Украины «Об оплате труда».

«Сегодня минимальная заработная плата не является элементом формирования систем вознаграждения. Она находится вне системы. Это гарантированный государством минимальный уровень», - подчеркнула Наталья Козырева.

Работодатель самостоятельно в коллективном договоре или другом документе формирует систему оплаты, и, если работник выполнил норму работы за месяц, работодатель не может платить меньше, чем 3200 грн.

Наталья Козырева также отметила, что действующим законодательством предусмотрена ответственность не только работодателя за нарушение законодательства о труде, но и субъектов хозяйствования.

По словам первого заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Елены Аброскиной, в Одесской области почти 630 000 пенсионеров области ежемесячно получат пенсии на сумму 1,1 млрд.грн.

Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн. рассматривается как главный фактор, который повлияет на увеличение поступлений единого социального взноса. Поэтому, в текущем году прогнозируется получить ЕСВ на 20% больше, чем в 2016 году.

При этом, для органов Пенсионного фонда важно не только получить средства, чтобы иметь возможность своевременно выплачивать пенсии, а и убедить работодателей подавать отчеты за работников, чтобы зафиксировать в реестре застрахованных лиц зарплату и стаж для возможности начисления пенсии в будущем.

Для примера, в прошлом году легализовано 755 рабочих мест, а в реестр застрахованных лиц поступили данные лишь по 495 лицам.

Участники пресс-конференции обратили внимание на то, что наилучшим способом предупреждения возможных нарушений законодательства при выплате заработной платы является своевременное оформление наемных работников и выплата им заработной платы на уровне не ниже минимального.

Граждане, в свою очередь, по фактам нарушения законодательства при выплате заработной платы могут сообщить на горячую линию правительственного контактного центра по номеру 15-45, или же обратиться непосредственно в контролирующие органы.