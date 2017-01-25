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2017-01-25, 10:30
Одесса: красиво жить возле моря становится опасно (ВИДЕО)
На днях зафиксирован новый оползень на одесской Трассе здоровья в районе бывшего санатория «Россия»: склон под дорогостоящими новостроями там постепенно деформируется и сползает.
«Скоро тут повторится все один в один, как произошло в Черноморске – начнут уходить улицы вместе с обвалами склона», – отметил Болдижар.
В муниципалитете сказали, что за проблемой оползней в горсовете следят. По неофициальной информации, на участке возле бывшего санатория "Россия" еще несколько лет назад застройщик многоэтажных домов начал возводить стену-укрепление для склона, однако стройку заморозили после протеста общественников, которые считали, что эта стена не изменит ситуацию , сообщает «Сегодня».
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