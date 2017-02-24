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2017-02-24, 12:03
Одесса: кто метит в вице-губернаторы? (ВИДЕО)
Сегодня стали известны фамилии тех, кто могут стать замом Максима Степанова.
По результатам первого этапа конкурса на должность первого заместителя председателя Одесской ОГА в следующий тур прошли 4 из 5 писавших тесты. На тестирование было отведено 40 минут, вопросов также 40.
По итогам тестирования по 2 балла набрали Виктор Скрипник и Александр Филатов, Александр Кулешов и Максим Бердник по 1 и Александр Терещук — 0. Об этом сообщил глава конкурсной комиссии Дмитрий Терлецкий.
Кандидат Александр Кулешов отметил, что вопросы были не сложные: на знание законодательства, конституции, закона о самоуправлении, предотвращению коррупции и далее в том же ключе.
Следующий этап — решение ситуационной задачи, далее — собеседование.
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