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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-27, 11:03
Одесса: ночные воры задержаны в полной экипировке (ФОТО)

Пресс-служба одесской полиции сообщила, что сегодня около 4:00стало известно о краже на улице Академика Заболотного.

В телефонном разговоре заявитель рассказал инспекторам, что видел двух неизвестных, которые сняли номерной знак с припаркованного автомобиля. Также человек подробно описал внешность нарушителей и направление в котором они ушли.

Полицейские быстро прибыли по адресу вызова и заметили отсутствие номерных знаков на автомобиле Volkswagen. На лобовом стекле микроавтобуса, была повешена записка с требованием заплатить деньги за возвращение автономера.

Инспекторы начали обследовать близлежащую территорию и задержали двух мужчин, которые подходили по описанию. Проведя поверхностную проверку,  у одного из них правоохранители нашли слесарный инструмент, рабочие перчатки и блокнот для записей.

Известно, что подозреваемым 25 и 30 лет. Их отвезли в полицейское отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

 

 


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