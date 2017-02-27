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2017-02-27, 11:03
Одесса: ночные воры задержаны в полной экипировке (ФОТО)
Пресс-служба одесской полиции сообщила, что сегодня около 4:00стало известно о краже на улице Академика Заболотного.
Полицейские быстро прибыли по адресу вызова и заметили отсутствие номерных знаков на автомобиле Volkswagen. На лобовом стекле микроавтобуса, была повешена записка с требованием заплатить деньги за возвращение автономера.
Инспекторы начали обследовать близлежащую территорию и задержали двух мужчин, которые подходили по описанию. Проведя поверхностную проверку, у одного из них правоохранители нашли слесарный инструмент, рабочие перчатки и блокнот для записей.
Известно, что подозреваемым 25 и 30 лет. Их отвезли в полицейское отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.
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