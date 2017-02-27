2017-02-27, 11:03

Одесса: ночные воры задержаны в полной экипировке (ФОТО)

Пресс-служба одесской полиции сообщила, что сегодня около 4:00стало известно о краже на улице Академика Заболотного.



В телефонном разговоре заявитель рассказал инспекторам, что видел двух неизвестных, которые сняли номерной знак с припаркованного автомобиля. Также человек подробно описал внешность нарушителей и направление в котором они ушли.

Полицейские быстро прибыли по адресу вызова и заметили отсутствие номерных знаков на автомобиле Volkswagen. На лобовом стекле микроавтобуса, была повешена записка с требованием заплатить деньги за возвращение автономера.

Инспекторы начали обследовать близлежащую территорию и задержали двух мужчин, которые подходили по описанию. Проведя поверхностную проверку, у одного из них правоохранители нашли слесарный инструмент, рабочие перчатки и блокнот для записей.

Известно, что подозреваемым 25 и 30 лет. Их отвезли в полицейское отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.







