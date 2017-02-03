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2017-02-03, 14:57
Одесса: отсталая область — по сравнению с большим городом?
Hub Volunteer Service - так называется команда волонтеров, которая уже полгода занимается изучением инноваций школьников Одесской области.
Эта команда посетила уже 15 районов Одесской области, познакомилась с местными юными идеалистами, реформаторами, изобретателями. Но достаточно ли этих людей для того, чтобы изменить стереотип «отсталая область — по сравнению с большим городом»?
Эти и другие вопросы Impact Hub Odessa и Hub Volunteer Service предлагают обсудить на дискуссии.
Цель дискуссии — обсудить с чиновниками, молодежью, бизнесом проблемы и перспективы районов Одесской области, и прийти к общему пониманию того, что там происходит.
Итак, 6 февраля, Impact Hub Odessa, ул. Греческая, 1а, третий этаж. Начало дискуссии - 18.00.
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