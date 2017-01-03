2017-01-03, 16:43

Одесса: первое в новом году штормовое предупреждение!

Традиция не нарушена: к Рождеству начинают бить тревогу синоптики, коммунальщики, МЧС и полиция.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей 6-8 января 2017 года по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: снег, 6 января местами сильный, метель, местами сильная, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 15-20 м/с.

Температура воздуха 6 января ночью и днем 6-11°С мороза.

7 января порывы ветра до 24 м/сек.

7-8 января дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 12-17°С мороза, днем до 8-13°С мороза.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.



Также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.



Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.



Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.



Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы переводятся на круглосуточный режим работы.

В период сильных морозов в Одессе будут работать пункты обогрева:

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);

- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).

В пунктах обогрева предусмотрено питание: бутерброды, горячий чай и др.

Волонтерами благотворительного фонда «Деполь-Украина» и общественной организацией Христианская Миссия «Новая жизнь» будет организована раздача горячих обедов.



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