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2017-01-03, 16:43
Одесса: первое в новом году штормовое предупреждение!
Традиция не нарушена: к Рождеству начинают бить тревогу синоптики, коммунальщики, МЧС и полиция.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей 6-8 января 2017 года по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: снег, 6 января местами сильный, метель, местами сильная, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 15-20 м/с.
Температура воздуха 6 января ночью и днем 6-11°С мороза.
7 января порывы ветра до 24 м/сек.
7-8 января дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 12-17°С мороза, днем до 8-13°С мороза.
В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
В период сильных морозов в Одессе будут работать пункты обогрева:
- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);
- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).
В пунктах обогрева предусмотрено питание: бутерброды, горячий чай и др.
Волонтерами благотворительного фонда «Деполь-Украина» и общественной организацией Христианская Миссия «Новая жизнь» будет организована раздача горячих обедов.
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