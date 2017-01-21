2017-01-21, 12:47

Одесса: первый шаг латвийских реформ в АМПУ

Райвис Вецкаганс из Латвии стал новым руководителем «Администрация морских портов Украины».



На представлении министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что это назначение станет первым шагом в реформировании морской отрасли. Прессу и общественность пытаются убедить в том, что министр-реформатор чуть ли не единолично противостоит коррупции на морском транспорте, особенно в АМПУ – даже иностранца с опытом работы в портовой отрасли нашел.

При этом, в чем суть реформ в морской отрасли, какова программа нового руководителя АМПУ и есть ли она вообще не сообщается.





Первым шагом нового руководителя ГП «АМПУ» стала попытка увольнения начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Михаила Соколова. Все привыкли к тому, что за последний год в большинстве портов Украины постоянно проводились проверки разными ведомствами, в частности, в Одесском филиале ГП «АМПУ» таких проверок было более десятка (в том числе три проводило министерство инфраструктуры).

Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала «АМПУ» назначен Александр Зубик, который до этого занимал пост заместителя и. о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт».

Ранее Р. Вецкаганс провел совещание в Одесском порту, в ходе которого раскритиковал деятельность руководства порта.



«В кратчайшие сроки мы проведем аудит недостающей, но необходимой документации, в том числе по корректировке действующих проектов, и сделаем оптимальные шаги для скорейшей реализации этих инвестиционных планов», — заявил он.

М.Соколов был назначен на должность в августе 2016 г.



