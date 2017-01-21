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2017-01-21, 12:47
Одесса: первый шаг латвийских реформ в АМПУ
Райвис Вецкаганс из Латвии стал новым руководителем «Администрация морских портов Украины».
При этом, в чем суть реформ в морской отрасли, какова программа нового руководителя АМПУ и есть ли она вообще не сообщается.
Первым шагом нового руководителя ГП «АМПУ» стала попытка увольнения начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Михаила Соколова. Все привыкли к тому, что за последний год в большинстве портов Украины постоянно проводились проверки разными ведомствами, в частности, в Одесском филиале ГП «АМПУ» таких проверок было более десятка (в том числе три проводило министерство инфраструктуры).
Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала «АМПУ» назначен Александр Зубик, который до этого занимал пост заместителя и. о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт».
Ранее Р. Вецкаганс провел совещание в Одесском порту, в ходе которого раскритиковал деятельность руководства порта.
М.Соколов был назначен на должность в августе 2016 г.
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