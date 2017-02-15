

﻿ 2017-02-15, 09:34 Одесса: разоблачена незаконная реализация подакцизной продукции через сеть Интернет Незаконное обращение табачных и алкогольные изделия установлены во время обысков, проведенных представителями фискальной службы совместно с пограничниками. Обыски проведены в рамках расследования криминального производства по признакам ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенные мероприятия выявлены и изъято с незаконного обращения товаров подакцизной группы на сумму 1,8 млн.грн. Всего изъято 75 836 пачек табачных изделий частично обклеенных марками акцизного налога Украины на сумму 1,7 млн.грн., 792 литра алкогольных изделий на сумму 133 тыс.грн. и денежной наличности на сумму 133 тыс.грн. Реализация изъятой продукции также осуществлялась через сеть Интернет.

