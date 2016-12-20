2016-12-20, 10:12

Одесса: с незаконного обращения изъято контрабандного алкоголя на сумму 910 тысяч гривен

Алкогольная продукция известных мировых брендов выявлена во время обыска торгового помещения в г.Одесса.

Обыск проведен сотрудниками налоговой милиции и УСБУ в Одесской области в рамках расследования криминального производства по признакам ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска выявлено и изъято с незаконного обращения 2 649 бутылок алкогольной продукции контрабандного происхождения без марок акцизного налога Украины в количестве на сумму 910 тыс.гривен.



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