2017-01-10, 13:30

Одесса: следователями фискальной службы принято к производству 313 криминальных производств

Из них, непосредственно следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области на протяжении января-декабря 2016 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 169 криминальных производств.

С учетом остатка производств в начале года, в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 402 криминальных производств.

В указанный период следователями всего закончено досудебные расследования в 195 криминальных производств, из которых 31 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков) и 134 закрыто производств.

Сумма установленных убытков во всех криминальных производствах за январь-декабрь 2016 года составила свыше 26 млн.грн. и полностью возмещена в бюджет.