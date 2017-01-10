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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-10, 13:30
Одесса: следователями фискальной службы принято к производству 313 криминальных производств

Из них,  непосредственно следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области на протяжении января-декабря 2016 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 169 криминальных производств. 

С учетом остатка производств в начале года, в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 402 криминальных производств. 

В указанный период следователями всего закончено досудебные расследования в 195 криминальных производств, из которых 31 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков) и 134 закрыто производств. 

Сумма установленных убытков во всех криминальных производствах за январь-декабрь 2016 года составила свыше 26 млн.грн. и полностью возмещена в бюджет. 


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