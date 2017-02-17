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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-17, 09:40
Одесса: следователями принято к производству 19 криминальных производств

Из них, непосредственно следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 15 криминальных производств.

С учетом остатка производств до начала года, в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 84  криминальных производства.

На протяжении января текущего года всего закончено досудебных расследований по 8 криминальных производствах, из которых 2 направлено в суд с обвинительным актом, 6 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 3 в связи с возмещением причиненных государству убытков).

Сумма установленных убытков во всех криминальных производствах в январе 2017 года составила свыше 43  млн.грн., сумма возмещенных убытков составила 38,5 млн.грн., или 88 % от суммы установленных убытков.


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