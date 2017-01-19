2017-01-19, 14:40

Одесса: участковый инспектор плачет по стихийной торговле (ФОТО)

Борьба со стихийной торговлей в Одессе продолжается.

Очередь дошла и до продавцов по улице Академика Филатова в районе площади Деревянко, которым были предложены торговые места на центральной открытой площадке рынка на льготных условиях. А коммунальщики очистили территорию от мусора.

Советник одесского городского головы Сергей Дубенко в фейсбуке рассказал как это все происходило, отметив, что ранее у участковых был неплохой побочный заработок.

"1. При содействии управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей всем продавцам предоставлены торговые места на центральной открытой площадке на рынке напротив. Оплата более чем льготная: около 15 грн/день за место.

2. Совместно с коммунальными службами и мусоровывозящими компаниями зачищены горы мусора от последствий этой торговли. Это был ужас.

3. С 8-ми утра, ежедневно на протяжении месяца, сотрудники городского управления развития потребительского рынка и районной администрации совместно будут мониторить ситуацию на площади и не допускать возобновления стихийной торговли и бардака.

4. На местах стихийной торговли вдоль бордюра проектом благоустройства будет предусмотрена высадка кустарников (просто газонную траву тут же затопчут) и размещение скамеек, урн, велопарковок с тем, чтобы торговля не возобновилась спустя какое-то время.

5. Владельцы и арендаторы фасадных помещений предупреждены об ответственности за соблюдением правил благоустройства и уборкой территории возле своих аптек, магазинов, ломбардов и проч. Выразили желание помочь городским властям поставить точку в вопросе стихийной торговли на площади и переместить предпринимателей на рыночную площадку.

6. Граждан просят сообщать о фактах возобновления стихийной торговли по телефонам Департамента муниципальной безопасности.

7. Где-то плачет участковый инспектор. 50-100 грн в день с каждого из пятидесяти стихийщиков - это был хороший заработок", - поделился Сергей Дубенко.



Как говорят в Одессе - почувствуйте две большие или четыре маленьких разницы...













