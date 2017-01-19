|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-19, 14:40
Одесса: участковый инспектор плачет по стихийной торговле (ФОТО)
Борьба со стихийной торговлей в Одессе продолжается.
Очередь дошла и до продавцов по улице Академика Филатова в районе площади Деревянко, которым были предложены торговые места на центральной открытой площадке рынка на льготных условиях. А коммунальщики очистили территорию от мусора.
Советник одесского городского головы Сергей Дубенко в фейсбуке рассказал как это все происходило, отметив, что ранее у участковых был неплохой побочный заработок.
"1. При содействии управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей всем продавцам предоставлены торговые места на центральной открытой площадке на рынке напротив. Оплата более чем льготная: около 15 грн/день за место.
2. Совместно с коммунальными службами и мусоровывозящими компаниями зачищены горы мусора от последствий этой торговли. Это был ужас.
3. С 8-ми утра, ежедневно на протяжении месяца, сотрудники городского управления развития потребительского рынка и районной администрации совместно будут мониторить ситуацию на площади и не допускать возобновления стихийной торговли и бардака.
4. На местах стихийной торговли вдоль бордюра проектом благоустройства будет предусмотрена высадка кустарников (просто газонную траву тут же затопчут) и размещение скамеек, урн, велопарковок с тем, чтобы торговля не возобновилась спустя какое-то время.
5. Владельцы и арендаторы фасадных помещений предупреждены об ответственности за соблюдением правил благоустройства и уборкой территории возле своих аптек, магазинов, ломбардов и проч. Выразили желание помочь городским властям поставить точку в вопросе стихийной торговли на площади и переместить предпринимателей на рыночную площадку.
6. Граждан просят сообщать о фактах возобновления стихийной торговли по телефонам Департамента муниципальной безопасности.
7. Где-то плачет участковый инспектор. 50-100 грн в день с каждого из пятидесяти стихийщиков - это был хороший заработок", - поделился Сергей Дубенко.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП