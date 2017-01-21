2017-01-21, 16:20

Одесса: в субботу митинговали под Российским консульством

"Стоп война, стоп Путин"!



Под таким лозунгом в субботу возле Росскийского консульства собрались Правый Сектор, Автомайдан, Самооборона, Айдар и Национальное сопротивление.



Участники акции приехали с пиротехникой и плакатами с требованиями к Президенту РФ Владимиру Путину вернуть Украине Крым, освободить граждан Украины, арестованных в Российской Федерации.





Накануне акции в Facebook активисты опубликовали ряд требований:

1. Вывести все иностранные вооруженные формирования, военной техники, а также наемников с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ. Разоружить все незаконные группы. Восстановить полный контроль над государственной границей со стороны Украины во всей зоне конфликта, согласно п.п.9-10 Минских соглашений от 12.02.2015р. и резолюции Генассамблеи ООН от 16.11.2016р.

2. Увеличить наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки, семь дней в неделю и допустить ее части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, потому что российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовали на фронте.

3. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (включая украинских пленных, военных и гражданских, незаконно удерживаются на территориях Крыма, Донбасса и страны-агрессора России), а также граждан других стран, которые находятся под арестом по политически мотивированными и сфабрикованными обвинениями — по п.6 Минских соглашений от 12.02.2015р



