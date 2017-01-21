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2017-01-21, 16:20
Одесса: в субботу митинговали под Российским консульством
"Стоп война, стоп Путин"!
Накануне акции в Facebook активисты опубликовали ряд требований:
1. Вывести все иностранные вооруженные формирования, военной техники, а также наемников с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ. Разоружить все незаконные группы. Восстановить полный контроль над государственной границей со стороны Украины во всей зоне конфликта, согласно п.п.9-10 Минских соглашений от 12.02.2015р. и резолюции Генассамблеи ООН от 16.11.2016р.
2. Увеличить наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки, семь дней в неделю и допустить ее части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, потому что российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовали на фронте.
3. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (включая украинских пленных, военных и гражданских, незаконно удерживаются на территориях Крыма, Донбасса и страны-агрессора России), а также граждан других стран, которые находятся под арестом по политически мотивированными и сфабрикованными обвинениями — по п.6 Минских соглашений от 12.02.2015р
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