|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-06, 14:39
Одесса: в трусах на Дерибасовской встречаем первый снег
Одессит Виталий Гилевич снежную зиму в Одессе встретил пробежкой в центре города.
На своей странице в фэйсбуке он передал привет и написал "Передаю привет всем, кто сидит дома.Живите здесь и сейчас, цените каждый момент - будьте счастливы!"
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП