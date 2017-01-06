

﻿ 2017-01-06, 14:39 Одесса: в трусах на Дерибасовской встречаем первый снег Одессит Виталий Гилевич снежную зиму в Одессе встретил пробежкой в центре города. На своей странице в фэйсбуке он передал привет и написал "Передаю привет всем, кто сидит дома.Живите здесь и сейчас, цените каждый момент - будьте счастливы!"













