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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-06, 14:39
Одесса: в трусах на Дерибасовской встречаем первый снег

Одессит Виталий Гилевич снежную зиму в Одессе встретил пробежкой в центре города.

На своей странице в фэйсбуке он передал привет и написал "Передаю привет всем, кто сидит дома.Живите здесь и сейчас, цените каждый момент - будьте счастливы!"

 

 

 


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