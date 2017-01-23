2017-01-23, 12:40

Одесса буксует по показателю средней зарплаты

Сегодня на аппаратном совещании директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила, что среднемесячная зарплата по городу в 2016 году составила 4837 гривен.



Это в 3,3 раза выше уровня прожиточного минимума в прошлом году, однако на 3,1% ниже средней заработной платы по Украине.

«Какие бы меры мы ни принимали, к сожалению, нам не удалось достичь среднего уровня по Украине. И зарплата одессита в среднем по городу на 1,3% ниже, чем по Украине», — добавила Е. Китайская.

Кроме того, на аппаратном совещании сообщили, что на повышение зарплат бюджетникам и коммунальщикам до минимального уровня – 3200 гривен, из городского бюджета выделят более 500 миллионов. Также город получил государственные образовательную и медицинскую субвенции.

«На 20 января субвенции поступили в полном объёме. Были технические проблемы с их распределением, январь всегда тяжелый месяц. Поэтому аванс получили не все по техническим проблемам, но на этой неделе плата будет проведена в полном объеме», – говорит директор департамента финансов Светлана Бедрега.

В рамках программы по социальной защите населения 17 миллионов гривен были направлены на счета КП «Теплоснабжение». Деньги распределят по лицевым счетам 18843 малоимущих, преимущественно пенсионеров, по 800 гривен на каждого. Также 18 миллионов гривен направят в «Одесагаз» в счёт оплаты услуг за малоимущих и пенсионеров за газоснабжение. Это по 400 гривен в месяц на абонента.

Напомним, с 1 января 2017 года украинцы начали получать минимальную зарплату в размере 3200 гривен.