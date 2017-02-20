2017-02-20, 13:52

Одесса чтит память Героев Небесной Сотни

20 февраля украинцы чествуют память Героев Небесной Сотни - людей, отдавших жизнь за лучшее будущее для своей страны.



Их поступок изменил ход современной истории Украины. Благодаря их самоотверженности, патриотизма, веры в идеалы свободы и демократии наша страна получила уникальный шанс полностью измениться, уверенно ступить на европейский путь развития.

В честь тех событий в Одессе состоялась поминальная панихида и церемония возложения цветов к памятному камню, на месте которого планируется установка памятника Героям Небесной Сотни.



Почтить погибших во время Революции Достоинства пришли председатель областного совета Анатолий Урбанский, председатель облгосадминистрации Максим Степанов, мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты регионального собрания, руководство города и областной государственной администрации, военнослужащие, воины-участники АТО, представители духовенства, ветеранских и общественных организаций, рядовые одесситы.











