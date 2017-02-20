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2017-02-20, 13:52
Одесса чтит память Героев Небесной Сотни
20 февраля украинцы чествуют память Героев Небесной Сотни - людей, отдавших жизнь за лучшее будущее для своей страны.
В честь тех событий в Одессе состоялась поминальная панихида и церемония возложения цветов к памятному камню, на месте которого планируется установка памятника Героям Небесной Сотни.
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