2017-02-22, 10:30

Одесса готовится к юбилею своего основания

В конце февраля 2017 года Одесская область будет отмечать 85-ю годовщину основания.



В честь юбилейной даты Одесским областным Советом Мира совместно с дипломатическим корпусом Одесской области под патронатом одесского городского головы Труханова Г. Л. был проведен творческий конкурс среди школьников Одессы и областипод названием «Цвети, моя Одесчина, под мирным небом».

Масштабное празднование юбилейной даты состоится 23 февраля 2017 г. в 15.00 в Золотом зале Одесского литературного музея по адресу ул. Ланжероновская, 2.



В ходе празднования 85 годовщины со дня основания Одесской области пройдет церемония награждения победителей творческого конкурса «Цвети, моя Одесчина, под мирным небом», которую проведет действительный член Екатерининской Академии искусств, лауреат премий имени И.Рядченко и К.Паустовского Светлана Павловна Лукина.

Будут вручены премии в следующих номинациях:

- лучшая поэзия о мире и любви к Одесчине;

- лучшая проза;

- лучший репортаж (интервью или публицистика).





В рамках мероприятия также запланированы выступления Народных артистов Украины и воспитанников Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой под руководством профессора, заведующей кафедрой сольного пения, народной артистки Украины Галины Анатольевны Поливановой.