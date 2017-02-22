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2017-02-22, 10:30
Одесса готовится к юбилею своего основания
В конце февраля 2017 года Одесская область будет отмечать 85-ю годовщину основания.
Масштабное празднование юбилейной даты состоится 23 февраля 2017 г. в 15.00 в Золотом зале Одесского литературного музея по адресу ул. Ланжероновская, 2.
Будут вручены премии в следующих номинациях:
- лучшая поэзия о мире и любви к Одесчине;
- лучшая проза;
- лучший репортаж (интервью или публицистика).
В рамках мероприятия также запланированы выступления Народных артистов Украины и воспитанников Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой под руководством профессора, заведующей кафедрой сольного пения, народной артистки Украины Галины Анатольевны Поливановой.
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