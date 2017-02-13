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2017-02-13, 14:36
Одесса и Мадрид: обмен опытом в сфере школьного и высшего образования (ФОТО)
В центре социальных инноваций Impact Hub Odessa ближайшее событие для встречи заинтересованных лиц - 15 февраля, 18:30.
Прямо сейчас участники проекта Connect for Impact , авторы и лидеры инновационных образовательных проектов, находятся в Мадриде, где знакомятся с испанскими коллегами, самыми передовыми организациями в сфере школьного и высшего образования.
На что похожа испанская школа?
Как трансформировать традиционный вуз?
Чем украинская реформа образования отличается от испанской?
После поездки в Мадрид, украинские инноваторы расскажут чем украинская реформа образования отличается от испанской и на что похожа испанская школа.
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