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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-15, 12:38
Одесса и Труханов возглавляют рейтинги!

Согласно рейтингу опубликованному порталом Numbeo, Одесса стоит во главе списка самых дорогих городов мира по стоимости жизни.

Так, Южная Пальмира заняла 454-е место в мире, Киев — 458-е, Харьков на — 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города — Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-е место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Мэр Одессы - в медийном топе и в отпуске 

Напомним, по итогам мониторинга проекта «Медиатека»-рейтинга медийности мэров Украины, Генндий Труханов на четвертом месте.

 


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