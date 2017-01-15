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2017-01-15, 12:38
Одесса и Труханов возглавляют рейтинги!
Согласно рейтингу опубликованному порталом Numbeo, Одесса стоит во главе списка самых дорогих городов мира по стоимости жизни.
Так, Южная Пальмира заняла 454-е место в мире, Киев — 458-е, Харьков на — 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).
В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города — Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-е место.
При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.
Напомним, по итогам мониторинга проекта «Медиатека»-рейтинга медийности мэров Украины, Генндий Труханов на четвертом месте.
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