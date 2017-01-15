

﻿ 2017-01-15, 12:38 Одесса и Труханов возглавляют рейтинги! Согласно рейтингу опубликованному порталом Numbeo, Одесса стоит во главе списка самых дорогих городов мира по стоимости жизни. Так, Южная Пальмира заняла 454-е место в мире, Киев — 458-е, Харьков на — 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475). В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города — Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-е место. При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.



Мэр Одессы - в медийном топе и в отпуске Напомним, по итогам мониторинга проекта «Медиатека»-рейтинга медийности мэров Украины, Генндий Труханов на четвертом месте.





