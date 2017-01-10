2017-01-10, 18:20

Одесса-Львов: реально было опасно!

Именно такими ощущениями поделился в фейсбуке Андрей Лысак, который стал пассажиром рождественского поезда Одесса-Львов.

"СНЕГ В КУПЕ я вижу впервые!!! Пар изо рта, проводники выметают снег с коридоров, в общем романтика)))))

Реально было опасно!! Если не быть готовым к такой ситуации, тепло не одеться и не укутаться в 4-5 пледов, на утро с вокзала, в лучшем случае, увезёт скорая", пишет Андрей.







Напомним, что подобный инцидент далеко не первый.



Во вторник в Одессе намечается разбор полетов



Глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун, якобы, даже направил в Одессу комиссию, чтобы разобраться со "снежными" поездами.

Ждем реакции!!!



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