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2017-01-10, 18:20
Одесса-Львов: реально было опасно!
Именно такими ощущениями поделился в фейсбуке Андрей Лысак, который стал пассажиром рождественского поезда Одесса-Львов.
"СНЕГ В КУПЕ я вижу впервые!!! Пар изо рта, проводники выметают снег с коридоров, в общем романтика)))))
Реально было опасно!! Если не быть готовым к такой ситуации, тепло не одеться и не укутаться в 4-5 пледов, на утро с вокзала, в лучшем случае, увезёт скорая", пишет Андрей.
Ждем реакции!!!
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