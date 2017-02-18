2017-02-18, 12:15

Одесса направит усилия на укрепление обороноспособности

"Укроборонпром" заинтересован в сотрудничестве практически с каждым предприятием Одесской области.

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Роман Романов и председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписали в Одессе Меморандум о расширении сотрудничества в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития.

"Предприятия Одесской области присоединятся к масштабной программе Укроборонпрома по импортозамещению. Благодаря кооперации планируется в течение 2017 года подписать договоров на общую сумму свыше 140 миллионов гривен. Взаимовыгодное сотрудничество стало возможным благодаря подписанию 17 февраля Меморандума между концерном "Укроборонпром" и Одесской облгосадминистрацией о расширении сотрудничества с предприятиями Одесской области в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития", - говорится в сообщении концерна.

Как отметил Романов, в Одесской области успешно функционируют 32 предприятия различных форм собственности, мощности которых могут быть использованы предприятиями концерна. Уже сейчас налажена тесная кооперация с десятью фирмами, в прошлом году заключено договоров на сумму 88 миллионов гривен, а в текущем году выпуск продукции почти удвоится.





Во время рабочей поездки гендиректор "Укроборонпрома" проинспектировал деятельность ГП "Одесский авиационный завод" и посетил ООО "Телекарт", с которым уже сотрудничают предприятия - участники концерна.

Таким образом, планируется объединить усилия ради укрепления обороноспособности государства и оснащения украинских воинов всем необходимым.



