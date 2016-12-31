Одесса новогодняя. Туманная, красивая, в огнях...

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Радостное нетерпение дрожит в самом воздухе над городом.
Этот фонтан эмоций, огней и красок способен развеять любой туман и растопить даже самый холодный холод!
Это так непохоже на унылое замешательство конца декабря прошлого года... Помните - ровно год назад в супермаркетах даже игрушки были, будто просто кто-то достал их, залежалые на складе, и криво усмехаясь над неисправимыми оптимистами, бросил на прилавок. Берите, бейте... Все равно ничего хорошего впереди.
Наверное, мы устали ждать чуда. И наверное, учимся творить его сами. Ведь праздника - хочется! Даже когда еще больно. Даже если совсем еще тоскливо на душе...
Мы, ваши преданные журналисты из "Деловой Одессы", поздравляем всех и каждого с наступающим Новым Годом!
И желаем только одного. Вздохнуть свободно. Наконец. Несмотря на. Невзирая. И вопреки.