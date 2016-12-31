

﻿ 2016-12-31, 11:30 Одесса новогодняя. Туманная, красивая, в огнях... Радостное нетерпение дрожит в самом воздухе над городом.



Этот фонтан эмоций, огней и красок способен развеять любой туман и растопить даже самый холодный холод!



Это так непохоже на унылое замешательство конца декабря прошлого года... Помните - ровно год назад в супермаркетах даже игрушки были, будто просто кто-то достал их, залежалые на складе, и криво усмехаясь над неисправимыми оптимистами, бросил на прилавок. Берите, бейте... Все равно ничего хорошего впереди.



Наверное, мы устали ждать чуда. И наверное, учимся творить его сами. Ведь праздника - хочется! Даже когда еще больно. Даже если совсем еще тоскливо на душе...



Мы, ваши преданные журналисты из "Деловой Одессы", поздравляем всех и каждого с наступающим Новым Годом!



И желаем только одного. Вздохнуть свободно. Наконец. Несмотря на. Невзирая. И вопреки.



С праздником, любимая Одесса!







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Фото: Мегафон, Культурометр, Одесса. нет, Трасса Е-95, Odessa Report, Фейсбук, Инстаграм, Южный курьер

