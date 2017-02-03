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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-03, 13:19
Одесса:новый губернатор вручил новые автомобили скорой помощи (ФОТО)

В пятницу председатель ОГА Максим Степанов посетил Одесскую станцию скорой медицинской помощи, где вручил вручил новые автомобили «скорой помощи», которые будут обслуживать жителей Болградского, Тарутинского и Саратского районов.

Они укомплектованы по классу «В» — есть все необходимое медоборудование, машины приспособлены для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Стоимость санитарных машин составляет 5 млн. гривен, из которых 500 тысяч выделили из бюджета региона.








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