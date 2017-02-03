2017-02-03, 13:19

Одесса:новый губернатор вручил новые автомобили скорой помощи (ФОТО)

В пятницу председатель ОГА Максим Степанов посетил Одесскую станцию скорой медицинской помощи, где вручил вручил новые автомобили «скорой помощи», которые будут обслуживать жителей Болградского, Тарутинского и Саратского районов.



Они укомплектованы по классу «В» — есть все необходимое медоборудование, машины приспособлены для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.



Стоимость санитарных машин составляет 5 млн. гривен, из которых 500 тысяч выделили из бюджета региона.















