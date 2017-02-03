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2017-02-03, 13:19
Одесса:новый губернатор вручил новые автомобили скорой помощи (ФОТО)
В пятницу председатель ОГА Максим Степанов посетил Одесскую станцию скорой медицинской помощи, где вручил вручил новые автомобили «скорой помощи», которые будут обслуживать жителей Болградского, Тарутинского и Саратского районов.
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