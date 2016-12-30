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﻿2016-12-30, 15:35
Одесса объединяется в борьбе за жизнь Александра Кустурова (ВИДЕО)

23-летнему Александру Кустурову поставлен страшный диагноз — рак крови.

Его брат Женя и друзья обращаются ко всем неравнодушным одесситам.

«Обращаюсь ко всем, кто может оказать помощь в сборе средств на операцию и лечение от рака крови для моего брата. Саше 23 года и у него лейкоз. Этот диагноз ему поставили месяц назад, он уже прошел два курса химиотерапии, — пишет Евгений Кустуров. —Но уровень медицины в нашей стране оставляет лишь одну надежду на Бога. Необходимо лечение и операция за рубежом. Сумма денег, которая нужна, непосильна для нашей семьи, она составляет более 100 000 $. Саша борется не сомневаясь ни на секунду, и искренне верит что мы его спасем. Нам нужна помощь каждого не равнодушного человека. Будем очень благодарны каждому за любую помощь».

Внимание! 5 января в Горсаду пройдет благотворительная ярмарка «Твори добро своими руками!», в ходе которой друзья и родные Александра Кустурова надеются собрать хотя бы малую часть необходимой для его лечения суммы.

Связаться с братом  Александра Кустурова можно по телефону:  0966267756.

Реквизиты карт для пожертвований:

ПриватБанк 4731217111516173 (Кустуров Александр)

ОщадБанк 5167490047344313 (Кустуров Евгений)

 

 


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