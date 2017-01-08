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2017-01-08, 12:55
Одесса под запретом: закрыто движение на трассах и автобусные станции, но возвращено тепло (ВИДЕО)
В воскресенье с 9.00 продлен запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения, кроме автодорог М-05 Киев - Одесса и М-28 Одесса – Южный.
Также на территории области остаются закрытыми все автобусные станции.
Из снежных заносов вытащены 524 автомобиля, спасены 1407 человек,сообщают в Одесском региональном главке ГСЧС. — Для проведения неотложных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций задействованы 131 единица техники и 522 человека личного состава.
Также от Национальной полиции привлечены 31 единица техники и 73 человека личного состава. Для расчистки автодорог от региональной службы автомобильных дорог задействованы 297 единиц специальной техники и 300 работников.
Кроме того, в обладминистрации сообщили, что на утро воскресенья в регионе остаются без электроэнергии 24 населенных пункта в Белгородском, Измаильском, Килийском, Татарбунарском, Березовском, Белгород-Днестровском, Ивановском и Лиманском районах. Для восстановления энергоснабжения задействованы 46 единиц техники и 112 работников.
Аварийно-восстановительные работы на магистральной сети Приморского района Одессы завершены.
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