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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-23, 10:58
Одесса:следователями фискальной службы зарегистрировано 292 криминальных производства

Из них, непосредственно следователями управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области на протяжении января-ноября 2016 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 155 криминальных производств.

С учетом остатка производств на начало года, в следственном управлении финансовых расследований находилось 381 криминальное производство.

В указанный период следователями закончено 175 криминальных производств по досудебным расследованиям, из которых 30 направлено в суд с обвинительным актом,  30 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков) и 115 закрыто производством. 

Сумма установленных убытков по всем криминальным производствам за январь-ноябрь 2016 года составила 26 млн. грн. и полностью возмещена в бюджет.

С целью обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество по всем криминальным производствам на сумму 124 млн. грн.


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