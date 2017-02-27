2017-02-27, 11:44

Одесса Украину не подводит!

Одессит Николай Буценко (в весе до 56 кг) стал победителем международного боксерского турнира класса А – Кубок Странджа-2017в Болгарии.



Соперником Николая в решающем поединке турнира был боксер из Индии Хуссам Мохаммед, которого одесский боксер одолел со счетом 3:2.

Также Николай Буценко было признан лучшим боксером турнира.

В итоге, Национальная сборная Украины возвращается домой с четырьмя наградами, две из которых завоевали спортсмены федерации бокса Одесской области. Золото в активе Николая Буценко, а бронза - у Валерия Харламова (в весе до 75 кг).

Одесситы обошли Россию, Турцию и Англию



Одесситы будут сражаться на престижном международном турнире



















