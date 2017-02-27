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2017-02-27, 11:44
Одесса Украину не подводит!
Одессит Николай Буценко (в весе до 56 кг) стал победителем международного боксерского турнира класса А – Кубок Странджа-2017в Болгарии.
Также Николай Буценко было признан лучшим боксером турнира.
Одесситы обошли Россию, Турцию и Англию
Одесситы будут сражаться на престижном международном турнире
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