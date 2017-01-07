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﻿2017-01-07, 12:28
Одесса в снежном плену: ситуация не критическая

Общая картина прошедших суток в Одесской области выглядит так: спасены 554 человека и 184 автомобиля, застрявших в снежных заносах.

Об этом сообщили в ГСЧС. На помощь пришли и автомобилю «скорой помощи», который направлялся на вызов. 

Вместе с тем, на трассе Одесса-Рени в снежном плену остаются около 30 автомобилей, а жители 35 населенных пунктов Одесской области - без электроэнергии из-за снежной бури.

На данный момент полностью прекращено движение по всем трассам государственного и местного значения на территории Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского и Татарбунарского районов Одесской области.

Метель в Одессе: трассы перекрыты, аэропорт отменяет рейсы, хлеба и горючего всем хватит

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе также стоит ожидать сильную метель, снежные заносы, снежный накат. Северный ветер достигнет 19-24 метров в секунду.

Тем не менее, утром после сильнейшего снегопада и метели весь одесский электротранспорт работает на всех маршрутах - непогода не смогла парализовать город.

По информации властей, на сегодня заказ на хлебобулочные изделия от торговых сетей составляет 180 тонн в связи со вчерашним ажиотажем. Машины-хлебовозы уже с пяти утра приступили к выполнению плана развоза продукции. Всего хлеб развозят более 90 машин-хлебовозов.

 

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