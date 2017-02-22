2017-02-22, 18:35

Одессагаз не выдает договоры

Сотрудники ПАО «Одессагаз» отказываются выдавать договоры, на основании которых они обслуживают жилые дома.



Из-за этого горожане не могут заявить на недобросовестных коммунальщиков в суд и защитить свои права.

Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Одессит» заявил председатель ассоциации «Массив Нерубайский» Сергей Муранов.

По словам Муранова, единственная надежда остается на соответствующие изменения в законодательном поле Украины.



В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит в последнем чтении поправки в Закон «О жилищно-коммунальных услугах». Если это произойдет, то потребители смогут рассчитывать на судебную защиту, так как в законе будет прописана обязательность выдачи договора предприятиями, которые предоставляют те или иные коммунальные услуги.