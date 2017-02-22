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2017-02-22, 18:35
Одессагаз не выдает договоры
Сотрудники ПАО «Одессагаз» отказываются выдавать договоры, на основании которых они обслуживают жилые дома.
Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Одессит» заявил председатель ассоциации «Массив Нерубайский» Сергей Муранов.
По словам Муранова, единственная надежда остается на соответствующие изменения в законодательном поле Украины.
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