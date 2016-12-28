2016-12-28, 10:39

Одессие активисты провели зачистку перед российским посольством

В социальных сетях лидер "Правого Сектора" Сергей Стерненко отчитался о проделанной в ночь на 28 декабря уборке возле российского посольства.



Активисты выбросили все цветы, принесенные одесситами в знак трагедии после крушения российского военного самолета, который направлялся в Сирию и оставили свои пожелания на территории "народной скорби".

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, знаменитая "доктор Лиза",а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.



