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2016-12-28, 10:39
Одессие активисты провели зачистку перед российским посольством
В социальных сетях лидер "Правого Сектора" Сергей Стерненко отчитался о проделанной в ночь на 28 декабря уборке возле российского посольства.
Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, знаменитая "доктор Лиза",а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.
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