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St.Diamond

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-28, 10:39
Одессие активисты провели зачистку перед российским посольством

В социальных сетях лидер "Правого Сектора" Сергей Стерненко отчитался о проделанной в ночь на 28 декабря уборке возле российского посольства.

Активисты выбросили все цветы, принесенные одесситами в знак трагедии после крушения российского военного самолета, который направлялся в Сирию и оставили свои пожелания на территории "народной скорби".

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, знаменитая "доктор Лиза",а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

 


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