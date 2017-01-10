2017-01-10, 16:35

Одесситам - о копилке на безбедную старость

С нового года в Украине вступил в силу закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым вводится накопительная пенсионная система.

Законом разрешено создание так называемых накопительных пенсионных фондов - целевых внебюджетных фондов, в которые поступают взносы застрахованных граждан.

Взносы находятся на накопительных пенсионных счетах и инвестируются с целью получения дохода в пользу застрахованных. Их активы используются для оплаты договоров страхования пожизненных пенсий или единовременных выплат, а в некоторых случаях также членам их семей или наследникам.

Система предусматривает два возрастных уровня привлеченных к ней людей. Обязательному страхованию подлежат лица до 35 лет. Лица в возрасте от 36 до 55 лет могут участвовать в накопительной системе на добровольных началах по собственному желанию.

Ожидается, что к 2022 году процент отчислений в накопительный фонд должен составить около 7%. При сохранении вместе с накопительной, еще и солидарной пенсионной системы некоторым людям придется отчислять сначала на 2%, а позже на 7% больше пенсионных выплат.



Солидарная пенсионная система в Украине при этом сохраняется.



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