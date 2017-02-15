2017-02-15, 11:50

Одесситам - о продаже недвижимости

Налогообложение доходов граждан от продажи недвижимости



Порядок налогообложения операций по продаже (обмена) объектов недвижимого имущества регулируется статьей 172 Налогового кодекса Украины.

Доход физического лица - резидента от продажи (обмена) жилой недвижимости не облагается налогом на доходы физических лиц в случае выполнения следующих условий:

- продается жилой дом, квартира или их часть, комната, садовый (дачный) дом (включая земельный участок, на котором расположены такие объекты, а также хозяйственно-бытовые сооружения и здания, расположенные на таком земельном участке), а также земельный участок, который не превышает нормы безвозмездной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины в зависимости от его назначения;

- продажа одного из указанных объектов осуществляется не чаще одного раза в течение отчетного налогового года;

- отчуждаемый объект недвижимого имущества находится в собственности налогоплательщика свыше трех лет.

Условие относительно пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика свыше трех лет не распространяется на имущество, полученное таким плательщиком по наследству.

Доход от отчуждения хозяйственно-бытовых сооружений, которые расположены на одном участке с жилым или садовым (дачным) домом и продаются вместе с ним, для целей налогообложения отдельно не определяется.

В случае продажи более чем одного из перечисленных объектов недвижимости или другой недвижимости, полученный доход подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 5% и военным сбором в размере 1,5%.

Сумма налога определяется и самостоятельно платится через банковские учреждения:

а) лицом, которое продает или обменивает с другим физическим лицом недвижимость, - до нотариального удостоверения договора купли-продажи, мены;

б) лицом, в собственности которого находился объект недвижимости, отчужденный по решению суда об изменении владельца и переходе права собственности на такое имущество.

Физическое лицо обязано отобразить доход от такого отчуждения в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается в орган фискальной службы по месту регистрации.

Последний день предоставления декларации за 2016 год для граждан, которые обязаны подать декларации, - 3 мая 2017 года.



