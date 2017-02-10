2017-02-10, 09:37

Одесситам - о тарифах на газ в феврале

По данным ПАО «Одессагаз», в феврале тарифы на газ в регионе будут установлены на уровне 6,879 грн за каждый кубометр топлива.

По информации Domik.ua , для жителей Одессы, проживающих в квартирах с приборами учета газа, тарифы на топливо рассчитываются, исходя из норм его потребления.

Тарифы на газ в Одессе в феврале будут такими:

Если в квартире или частном доме установлено следующее газовое оборудование Нормы потребления, куб. м на 1 человека Цена, грн Цена за куб. м 6.879 Плита газовая при наличии горячего водоснабжения 4,4 30.27 Плита газовая без горячего водоснабжения и газового водонагревателя 7,1 48.84 Плита газовая и газовый водонагреватель 14 96.31

В целом, тарифы на голубое топливо во всех областях Украины по состоянию на февраль не менялись