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2017-02-10, 09:37
Одесситам - о тарифах на газ в феврале
По данным ПАО «Одессагаз», в феврале тарифы на газ в регионе будут установлены на уровне 6,879 грн за каждый кубометр топлива.
По информации Domik.ua , для жителей Одессы, проживающих в квартирах с приборами учета газа, тарифы на топливо рассчитываются, исходя из норм его потребления.
Тарифы на газ в Одессе в феврале будут такими:
В целом, тарифы на голубое топливо во всех областях Украины по состоянию на февраль не менялись
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