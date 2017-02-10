Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-10, 09:37
Одесситам - о тарифах на газ в феврале

По данным ПАО «Одессагаз», в феврале тарифы на газ в регионе будут установлены на уровне 6,879 грн за каждый кубометр топлива.

По информации Domik.ua , для жителей Одессы, проживающих в квартирах с приборами учета газа, тарифы на топливо рассчитываются, исходя из норм его потребления.

Тарифы на газ в Одессе в феврале будут такими:

Если в квартире или частном доме установлено следующее газовое оборудование

Нормы потребления, куб. м на 1 человека

Цена, грн

Цена за куб. м

 

6.879

Плита газовая при наличии горячего водоснабжения

4,4

30.27

Плита газовая без горячего водоснабжения и газового водонагревателя

7,1

48.84

Плита газовая и газовый водонагреватель

14

96.31

В целом, тарифы на голубое топливо во всех областях Украины по состоянию на февраль не менялись

 

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП