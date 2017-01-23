2017-01-23, 16:52

Одесситам - об отчетности по налогу на прибыль

Статьей 137 Налогового кодекса Украины для налога на прибыль предприятий предусмотрены отчетные периоды - календарные квартал, полугодие, три квартала, год и годовой отчетный период.

Итак, при составлении налоговой отчетности по налогу на прибыль плательщик определяет и заполняет ведомости относительно базового отчетного периода.

Для налоговой декларации по налогу на прибыль, форма которой утверждена приказом Министерства финансов Украины от 20.10.2015 года №897 с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Украины от 19.08.2016 года №585, в строке 2 заглавной части декларации предусмотрено поле для пометки «Базовый отчетный период квартал» или «Базовый отчетный период год».

Если для налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2016 год указана пометка «Базовый отчетный период квартал», то предельным сроком предоставления будет 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем 2016 года, а если - «Базовый отчетный период год», то предельным сроком предоставления будет 60 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем 2016 года.

Более детально с этим разъяснением можно ознакомиться в письме ДФС от 22.12.2016 № 40603/7/99-99-03-01-17 «О предоставлении налоговой отчетности по налогу на прибыль за 2016 год».