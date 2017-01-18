2017-01-18, 15:50

Одесситам - упрощенцами об условиях применения РРО

Согласно Налоговому кодексу Украины (далее - НКУ) регистраторы расчетных операций (далее - РРО) не применяются плательщиками единого налога:

- первой группы;

- второй и третьей групп (физические лица - предприниматели) независимо от избранного вида деятельности, объема дохода, которых на протяжении календарного года не превышает 1 000 000 гривен.

В случае превышения в календарном году объема дохода свыше 1 000 000 гривен применения РРО для такого плательщика единого налога обязательно.

Применение РРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего после возникновения такого превышения, и продлевается во всех следующих налоговых периодах на протяжении регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.

Такие нормы НКУ не распространяются на плательщиков единого налога, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту.

Перечень групп технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций устанавливается Кабинетом Министров Украины.

При этом, Законом Украины от 20 декабря 2016 года № 1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», установлено, что Кабинету Министров Украины, в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона, необходимо принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона.

Более детально с таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 109.03).