2017-01-27, 20:54

Одесситам - жертвам Холокоста посвящается...

Сегодня весь мир, а с ним и Одесса - в трауре. Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокста. Именно в этот день были освобождены узники одного из самых больших нацистских концлагерей - Освенцима. Память о таких же страшных местах и об огромном человеческом подвиге хранит и наша земля...





КАПЛИ НА СНЕГУ

- Слышь, Майка, ты корову подоила?

- Да заткнись ты! Идут..

Две бабы из маленького села Николаевской области притаились в овраге, трясясь от декабрьской стужи 1941 года.

Вера распостерлась на холодной земле, прижавшись животом к старой худой фуфайке. Вдалеке нарастал странный шум.

Огромная серая масса двигалась по дороге почти беззвучно. Лишь шорох рваных башмаков, детские всхлипы и резкие окрики на чужом языке.

...Дина потеряла ощущение реальности ровно в тот момент, когда поняла - это всё. Их с трехлетним Володенькой вытолкали из квартиры на лестницу ночью. Из вещей разрешили только одежду для ребенка и её пальто. Первые сутки в голове всё билась мысль: нет, ну не может быть так. Вот сейчас она проснётся, обнимет сына и они пойдут завтракать. И ждать почтальона. А потом смышленый не по годам Володя будет разбирать папины буквы. "Любимые... Жив. Здоров. Воюю. Победим". Володя-старший ушёл добровольцем в первые же дни войны.

И взял с них обещание выжить. А как?!

Руки окаменели. Забываясь на минуточку на этих руках, тревожно вздрагивал во сне Володя. Они не ели уже давно. И Дина все удивлялась - откуда у нее силы, если даже одной пройти по первым морозам и слякоти десятки километров почти невозможно. А у неё - ребёнок...

Про себя Дина уже забыла. Долгий этап из Одессы в Доманевку. Там - гетто под открытым небом. Начинается зима. В плотной вате обреченности ворочалось только одно: я пожила. А сын? Несправедливо...

Она смотрела только вперед. Туда, где сливалась с горизонтом узкая лента дороги. И над ней, в сером небе, грезились печальные глаза. Она видела их когда-то на старой иконе, которая висела у бабки на стене. Ишь ты, иудеи, а висела. И всё думала Дина, глядя на икону, - что же чувствовала мать, отдавая на смерть своего единственного сына?

Теперь она понимала. Теперь Дина могла бы рассказать о многом. И о горе бепредельном. И о боли, расковыривающей до дна всё нутро. И о том, как сильно сжимают тебя детские руки. И о безнадеге. А еще - о ярости, страхе, злости и лучике надежды - в словах чужой речи, которую она, Дина, учила в школе... "На, бери, покорми".

Его звали без затей - Ганс. Высокий и худой, он нелепо сгибался под своей шинелью и вёл себя так, будто у него болели все зубы. В отличие от других, расстреливал Ганс быстро. И быстро уходил.

А когда темнело, и Дина стуча зубами, приседала у дерева, прижав Володю к себе, он тихонько крался к ней, чтобы положить в ладонь квадратик шоколада... Она разламывала этот квадратик, осторожно высыпая крошки себе в рот. Кусочек - на утро, кусочек - на вечер. Всё...

А вчера он тронул её за плечо и шепнул: "Запомни. Это будет на рассвете. Я дам тебе знак".

И Дина поверила.

- Верка, не дури. Ближе не подлезешь. Вчера в соседнем овраге троих расстреляли. Семеро по лавкам сироты... Тебе своих что ль не жалко?

О том, что в условленном месте пленным женщинам дадут команду выбросить ослабевших детей, их предупредил кум Майки, трудившийся полицаем. Откуда он черпал эти сведения - непонятно, но подтверждались они всегда. Вот и в этот раз Вера надеялась: если никто из конвоя ради забавы не пустит очередь по малышам - шанс на спасение будет.

...Ганс поравнялся с Диной и несколько минут молча шёл рядом. Потом резко развернулся к нёй и дернул за руку так, что она чуть не упустила Володю. Толпа остановилась.

"Бросай!", - крикнул он, направив на нее дуло автомата и незаметно показав глазами на овраг.

Прижимая ребенка к груди, она наклонилась... И вдруг - серая косынка. Шевельнулась. Три пары глаз скрестились, как клинки. В одно мгновение карие, бархатные очи Дины накрыла мутная пелена... Она опустила ребёнка на землю и толкнула. Володя покатился вниз.

И тут, совсем рядом, воздух прошила очередь. Вера дернулась вверх, подхватив падающего мальчика. Над головой пронесся свист. Еще мгновение, и щеке стало тепло. Зацепило. Алые капли падали на снег, рядом дрожал ребёнок. Наверху раздался женский крик. Еще выстрел. Всё стихло...

Где Майка - Вера не знала. Все эти мгновения она корила себя за то, что не знает ни одной молитвы. И просто просила - не меня, так хоть его... Пожалей, Господи. Пусть нас не ищут.

...В ту страшную зиму ужасы еврейского гетто Доманевки унесли жизни десятков тысяч человек. Вплоть до начала 1942-го местные жители рисковали жизнью, пытаясь хоть как-то спасти обреченных. Многие из них были расстреляны... Погибла и Майя Писниченко - выскочив в тот страшный миг из оврага, она отвлекла на себя внимание конвоя, дав возможность Вере спрятаться и уйти.

- Вы спрашиваете, было ли нам страшно? - говорила впоследствии Вера Волощук, спасшая в годы войны троих детей из Одессы. - Да, было. За них. Как подумаешь, что их ждет там, куда их гнали - поднимаешься и идёшь. Сердце, его ж не остановишь...

Спасенный Верой Володенька сегодня живет в Тель-Авиве. Стараниями таких, как он, память о подвиге украинских матерей живёт - несмотря на время и политическую моду.

И будет жить еще долго. Ведь никакому ветру и дождю не стереть со Стены Праведников имена простых людей-героев. Тех, чья вера так сильна. Неодолимо сильна делами.





Елена Жура