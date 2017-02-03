2017-02-03, 16:17

Одесситам о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 31.08.2016 № 1055 «Об утверждении Календарного плана подготовки и проведения в 2017 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования» с 06 февраля по 17 марта 2017 будет проходить регистрация на внешнее независимое оценивание лиц, изъявивших желание поступать в высшие учебные заведения Украины в 2017 году.

1 ЭТАП регистрации - формирование и оформление регистрационной карточки.

Лицо, которое изъявило желание участвовать в ВНО-2017, должно зайти на официальный сайт Украинского центра оценивания качества образования (www.testportal.gov.ua), открыть страницу «Регистрация - 2017» и дальше действовать по инструкции.

II этап регистрации - передача в Одесский региональный центр регистрационных документов двумя способами:

- Общеобразовательные учебные заведения формируют и направляют в Одесский региональный центр оценивания качества образования регистрационные документы выпускников текущего учебного года и списки лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания по адресу: а / я 247, м. Одеса, 65114.

- Лицо, являющееся учеником (слушателем, студентом) профессионально-технического, высшего учебного заведения, приобретает полное среднее образование в текущем учебном году, или выпускником ОУЗ прошлых лет, должно направить регистрационные документы заказным письмом в Одесский РЦОКО по адресу: а / с 247, м. Одеса, 65114.

В Одесский РЦОКО отправляются:

1. Копия паспорта гражданина Украины, а в случае его отсутствия - один из документов, который его заменяет.

2. Оформленная Регистрационная карточка.

Не забудьте в специально отведенных местах регистрационной карточки наклеить две одинаковые фотографии для документов размером 3 х 4 см с изображением, соответствующие достигнутому возрасту (фотографии должны быть изготовлены на белой или цветной фотобумаге).

3. Копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет) или справка с места учебы, подтверждающая получение в текущем учебном году полного общего среднего образования (для учащихся (слушателей, студентов) профессионально-технических, высших учебных заведений).

Внимание! На копиях документов, которые подаются для регистрации, должна быть надпись о заверении документа, состоящий из слов «Согласно оригиналу» (без кавычек), а также личная подпись лица, которое регистрируется, ее инициалы и фамилия, дата заверения копии.

III этап регистрации - получение от Одесского регионального центра Сертификата внешнего независимого оценивания (далее - Сертификат) и информационных материалов.

Лицу, зарегистрированному для прохождения внешнего оценивания (далее - участник внешнего оценивания), региональный центр производит и отправляет регистрационное сообщение участника ВНО, Сертификат и информационный бюллетень «Внешнее независимое оценивание. 2017 »:

 выпускникам прошлых лет и ученикам (слушателям, студентам) профессионально-технических, высших учебных заведений заказным письмом - по адресу, указанному в регистрационной карточке.

 выпускникам текущего учебного года - по адресу общеобразовательного учебного заведения, где они учатся. Вручение индивидуальных конвертов обеспечивают общеобразовательные учебные заведения.

Для каждого участника внешнего оценивания на официальном сайте Украинского центра создается персональная информационная страница, доступ к которой осуществляется по номеру сертификата и PIN-кодом, указанным в нем. Размещение на информационных страницах участников ВНО приглашений-пропусков для участия в ВНО-2017 будет продолжаться до 28.04.2017.

Лицу может быть отказано в регистрации (перерегистрации) для участия во внешнем оценивании на основании:

• непредоставление документа (ов), что подтверждает (ют) достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;

• предоставление недостоверной информации;

• представление регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие во внешнем оценивании;

• отправка регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (перерегистрации)

• ненадлежащее оформление документов, необходимых для регистрации;

• невозможность создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания в соответствии с медицинским заключением.

В случае изменения регистрационных данных участник внешнего оценивания должен пройти перерегистрацию, сформировав новый комплект документов и отправить его до 31 марта 2017 года на адрес Одесского регионального центра оценивания качества образования: а / я 247, м. Одеса, 65114 (дата определяется по оттиску штемпеля отправления на почтовом конверте).

Если выпускник прошлых лет или ученик (слушатель, студент) профессионально-технического, высшего учебного заведения по определенным причинам не сможет принять участие во внешнем оценивании, то он должен до 14 апреля 2017 направить в Одесский региональный центр оценивания качества образования (а / я 247 , м. Одеса, 65114) ранее полученный Сертификат внешнего независимого оценивания 2017 года и заявление об отказе в регистрации.

Дополнительную информацию о регистрации для участия в ВНО-2017 можно получить на сайтах УЦОКО (www.testportal.gov.ua), ОРЦОЯО (www.test-center.od.ua), или позвонив по телефонам:

048-784-69-95, 048- 784-89-36



