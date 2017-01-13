2017-01-13, 12:47

Одесситам акциз обошелся более чем в 227 млн.гривен

На протяжении 2016 года налогоплательщики Одесчины уплатили свыше 227 млн.грн. акцизного налога.

Это более чем на 10 млн.грн. превышает показатели января - декабря 2015 года.

В частности, свыше 179 млн.грн. поступило в виде акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и 48 млн.грн. с ввезенных на территорию Украины товаров.

От предприятий - производителей винодельческой продукции поступило свыше 137 млн.грн. акцизного налога. Производители ликероводочной продукции уплатили свыше 39 млн.грн. и 1,8 млн.грн. уплатили производители пива.





Кроме этого, по состоянию на 01.01.2017 года от субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями поступило в бюджет свыше 68 млн.грн.





На протяжении прошедшего года приостановлено 484 и аннулировано 1654 лицензий за неуплату очередного платежа.

Выявлено 17 фактов реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним лицам, вследствие чего, за незаконную продажу, аннулировано 9 лицензий.