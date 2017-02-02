Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-02, 10:39
Одесситам можно сэкономить на штрафах

Чтобы не попасть впросак и сэкономить средства, напоминаем, что с 1 февраля 2017 года вступили в силу новые правила штрафов за нарушение законодательных норм.

Наряду с ростом минимальной зарплаты до 3200 гривен, работодатель за выплату этой самой зарплаты «в конверте» сегодня заплатит 320 тыс. грн.

Предприниматели также будут оштрафованы на 100 минимальных зарплат в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке и выявлению работников с неоформленными трудовыми договорами.

В остальных случаях проверки, если предприниматель не пускает инспектора, его оштрафуют на три минимальные зарплаты (около 10 тыс. грн).

Штраф за использование нерастаможенного авто может составить 618 тыс. грн — именно столько заплатил в прошлом году житель Одесской области за то, что ездил на Volvo из Иордании. Суд постановил, что водитель обязан заплатить 300% от стоимости растаможивания, сумма которого зависит от объема двигателя, его типа, возраста машины.

В то же время, за жестокое обращение с животными, владелец заплатит максимум 357 грн.

Картинки по запросу штраф картинки 

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП