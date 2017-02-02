2017-02-02, 10:39

Одесситам можно сэкономить на штрафах

Чтобы не попасть впросак и сэкономить средства, напоминаем, что с 1 февраля 2017 года вступили в силу новые правила штрафов за нарушение законодательных норм.

Наряду с ростом минимальной зарплаты до 3200 гривен, работодатель за выплату этой самой зарплаты «в конверте» сегодня заплатит 320 тыс. грн.

Предприниматели также будут оштрафованы на 100 минимальных зарплат в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке и выявлению работников с неоформленными трудовыми договорами.

В остальных случаях проверки, если предприниматель не пускает инспектора, его оштрафуют на три минимальные зарплаты (около 10 тыс. грн).

Штраф за использование нерастаможенного авто может составить 618 тыс. грн — именно столько заплатил в прошлом году житель Одесской области за то, что ездил на Volvo из Иордании. Суд постановил, что водитель обязан заплатить 300% от стоимости растаможивания, сумма которого зависит от объема двигателя, его типа, возраста машины.

В то же время, за жестокое обращение с животными, владелец заплатит максимум 357 грн.



