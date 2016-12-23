2016-12-23, 14:27

Одесситам на заметку: профессия Дед Мороз

В Одессе, как во всех городах мира, уже "договариваются" с местными Дедами Морозами на утренники, корпоративы и частные вечеринки.



Одесса вообще пошла дальше всех и открыла Резиденцию Святого Николая в Савранском районе. Все говорит об одном: верим в чудеса, любим и ждем. Особенно дети.

Но есть одно но... Святой Николай или Дедушка Мороз - это тоже профессия, а не обычная халтура для заработка. Одесситов, как и многих украинцев, раздражает засилие нынче американской культуры, но кое-чему у них стоит поучиться.

В 1937 году в городе Альбион (США) за три недели до Рождества зародились курсы. Объявления в газетах гласили, что открыты курсы по получению самой необыкновенной профессии- Санта Клауса. Первый же набор не смог уместить и десятой части желающих: на тот момент количество мест было сильно ограниченно.





К школе организаторы отнеслись очень ответственно: их целью было не количество, а качество - к Рождеству из учеников должны были получиться максимально похожие на персонажа волшебники, поэтому, даже при наборе мужчин были свои правила:

-рост не менее 165, но и не более 180: Санта не должен был быть ниже детей, но и сильно превосходить их, возвышаясь, тоже.

-обязательным условием было наличие плотного тела (чем не больше, тем лучше). В случае, если комплекция немного не дотягивала, использовались накладные подушки, чтобы создать видимость характерного живота.

-хорошие характеристики, которые выдавались от соседей, коллег и работодателей: допустить до детей абы кого категорически запрещалось!

Два-три раза в неделю будущие Санты приходили на уроки. Каждый длился 1,5 часа, после чего наступал перерыв. В качестве преподавателей были психологи, музыканты, логопеды и актеры, преподаватели истории.

Как и в любом учебном заведении, предмет начинается с азов, так и в школе Клаусов, первым делом ученики узнают о Рождестве и жизни Санты все до мельчайших подробностей. Допустить того, чтобы волшебному дедушке задали вопрос, на который он не знает ответа, никак нельзя, поэтому мужчины наизусть перечисляли имена оленей из упряжки, обязанности эльфов, историю жизни Клауса и многое-многое другое. После курса сдавался обязательный экзамен, положительная оценка которого давала право к дальнейшему изучению этой профессии.

Вот такая история на заметку одесским Дедам Морозам. А Вы готовы ответить на любой вопрос ребенка или взрослого? Подготовиться еще есть время...



