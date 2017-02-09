2017-02-09, 09:28

Одесситам напоминают о декларационной кампании - 2017

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины граждане, которые подают налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах (далее – декларация) делятся на две категории: лица, которые обязаны подавать годовую декларацию, и лица, которые имеют право подать декларацию добровольно.

Обязанность относительно предоставления декларации у налогоплательщиков возникает:

- при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица);

- при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения;

- при получении иностранных доходов;

- и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Напоминаем, что форма декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859».

С материалами разъяснительного характера по вопросам декларирования гражданами доходов и образцами заполнения декларации можно ознакомиться в баннере «Декларирование доходов граждан».

В случае необходимости плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.

Последний день предоставления декларации за 2016 год для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, - 3 мая 2017 года.